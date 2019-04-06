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Микро-шорты и ботфорты: в Сети обсуждают дерзкий образ 65-летней Любови Успенской на премии «ЖАРА Music Awards»

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Серый слайд, который
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Любовь Успенская

Фото: Instagram Любови Успенской
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65-летняя певица удивила выбором наряда для торжественного мероприятия.

Вечером 5 апреля в московском Crocus City Hall состоялась вторая торжественная церемония вручения музыкальной премии «ЖАРА Music Awards», собравшая весь цвет отечественного шоу-бизнеса. Особое внимание привлекла 65-летняя певица Любовь Успенская, выступившая в дуэте с 20-летним рэпером CYGO. Артистка вышла на сцену в ультракоротких черных шортах и топе с глубоким декольте, которые дополнила платьем-рубашкой Versace и сапогами-чулками. В своем Instagram Любовь опубликовала небольшое видео о вчерашней премии.

«Тина Тёрнер отдыхает!!!!», «Какая вы красивая...стильная!!! Я вас обожаю. Вы пример для подражания!», «Фигура класс! Великолепная!», «Королева», «Любочка красавица! Вот это пример женственности!!!», «Сногсшибательная, неповторимая, харизматичная, бесподобная и такая любимая!», «Боже, если так выглядеть в её годы, то жизнь прожита не зря и ничего женский век не короткий, вот тому пример!!!», «Самая красивая,самая стильная,самая любимая!!!!» — восхищаются подписчики. Но нашлись и те, кому дерзкий образ певицы пришелся не по душе: «Как можно было так испоганить свой имидж???», «Такое чувство что проснулась и забыла надеть юбку, и скорей на премию».

А вам нравится этот образ Любови Успенской?

Больше о Любови Успенской вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

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