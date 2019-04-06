Микро-шорты и ботфорты: в Сети обсуждают дерзкий образ 65-летней Любови Успенской на премии «ЖАРА Music Awards»

«Тина Тёрнер отдыхает!!!!», «Какая вы красивая...стильная!!! Я вас обожаю. Вы пример для подражания!», «Фигура класс! Великолепная!», «Королева», «Любочка красавица! Вот это пример женственности!!!», «Сногсшибательная, неповторимая, харизматичная, бесподобная и такая любимая!», «Боже, если так выглядеть в её годы, то жизнь прожита не зря и ничего женский век не короткий, вот тому пример!!!», «Самая красивая,самая стильная,самая любимая!!!!» — восхищаются подписчики. Но нашлись и те, кому дерзкий образ певицы пришелся не по душе: «Как можно было так испоганить свой имидж???», «Такое чувство что проснулась и забыла надеть юбку, и скорей на премию».

А вам нравится этот образ Любови Успенской?