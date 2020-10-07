Михалкова в кожаном платье, Шацкая — на подиуме: чем удивил показ «Русский силуэт»
Фото: Пресс-служба
Показ состоялся в рамках 42-го Московского международного кинофестиваля и собрал его гостей не только в зрительном зале, но и на подиуме. В числе участников была Анастасия Меськова, Нина Шацкая, Елена Север, Полина Чернышова и многие другие.
Мероприятие приурочено к 90-летию художника Ильи Глазунова, и главным мотивом стала многогранность русской культуры. Звездные модели дефилировали в исторических костюмах XVI века из коллекции династии Глазуновых, демонстрировали образы, созданные для телесериалов «Годунов» и «Грозный». На подиуме — тотальное господство роскоши: натуральные меха, броские украшения из золота, парча и затейливый декор из драгоценностей.
Вторым пунктом в путешествии во времени традиционно стали показы коллекций молодых дизайнеров, победивших в конкурсе Фонда. В их коллекциях — традиционный русский стиль в современной интерпретации.
Фото: Пресс-служба
Президент фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова блеснула в эффектном образе, выстроенном вокруг стильного платья из лакированной кожи антрацитового цвета. Дерзкий наряд общественный деятель дополнила элегантной шалью и классическими лодочками. Похвастаться аутфитом за кулисами успела и Нина Шацкая. На вечер актриса выбрала макси-платье пламенно-красного цвета с «драматичными» рукавами. Анастасия Меськова также поэкспериментировала на тему кожи, добавив к классическим брюкам и базовой рубашке брутальный жакет.
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Фото: пресс-служба
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