Михалкова в кожаном платье, Шацкая — на подиуме: чем удивил показ «Русский силуэт»

Мероприятие приурочено к 90-летию художника Ильи Глазунова, и главным мотивом стала многогранность русской культуры. Звездные модели дефилировали в исторических костюмах XVI века из коллекции династии Глазуновых, демонстрировали образы, созданные для телесериалов «Годунов» и «Грозный». На подиуме — тотальное господство роскоши: натуральные меха, броские украшения из золота, парча и затейливый декор из драгоценностей.

Вторым пунктом в путешествии во времени традиционно стали показы коллекций молодых дизайнеров, победивших в конкурсе Фонда. В их коллекциях — традиционный русский стиль в современной интерпретации.