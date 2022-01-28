Мерьем Узерли выгуляла драматичное (и очень нескромное) платье на показе в Париже
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
От шоу могло отвлечь разве что декольте звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли. Год назад актриса стала мамой во второй раз, но о светских выходах не забывает. Для модного показа Мерьем выбрала платье из гладкой кожи с драматичными рукавами и абсолютно прозрачным лифом. Смело? Еще бы!
В работе над коллекцией Юлия Янина вдохновлялась иконами шестидесятых. Получилось ярко и эмоционально: подиум пестрел жизнерадостными оттенками, воздушными силуэтами и летящими тканями. Вместе с моделями по подиуму дефилировала и младшая дочь дизайнера, которая вышла в выразительном радужном платье-кейпе.
Пресс-служба
Пресс-служба
Особенно нам приглянулись финальные выходы: на десерт — зефирные накидки и микроплатья с роскошной вышивкой, едва заметные на теле.
Пресс-служба
Пресс-служба
Неделя моды в Париже подошла к концу — самое время вспомнить самые яркие события и звездные выходы. В этом сезоне за показами наблюдали Наталья Водянова, Карла Бруни-Саркози, Тина Кунаки и другие знаменитости, а на подиуме отметились монаршие особы. Больше — в материалах Passion.ru.
Фото: пресс-служба