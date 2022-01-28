passion.ru
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Мерьем Узерли выгуляла драматичное (и очень нескромное) платье на показе в Париже

Неделя моды в Париже подошла к концу, и фееричную точку в ней поставила российский дизайнер Юлия Янина — единственный новый участник, официально приглашенный Федерацией высокой моды. Увидеть коллекцию весна-лето — 2022 собрались звезды и инфлюенсеры, в числе которых Мерьем Узерли, Виктория и Антон Борисевич, Каролин Шойфеле, посол России во Франции Алексей Мешков с женой Галиной, Мара Лафонтен, Хлоя Лекаре и многие другие. Спешит поздравить дизайнера и редакция Passion.ru.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мерьем Узерли

Фото: Пресс-служба

От шоу могло отвлечь разве что декольте звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли. Год назад актриса стала мамой во второй раз, но о светских выходах не забывает. Для модного показа Мерьем выбрала платье из гладкой кожи с драматичными рукавами и абсолютно прозрачным лифом. Смело? Еще бы!

В работе над коллекцией Юлия Янина вдохновлялась иконами шестидесятых. Получилось ярко и эмоционально: подиум пестрел жизнерадостными оттенками, воздушными силуэтами и летящими тканями. Вместе с моделями по подиуму дефилировала и младшая дочь дизайнера, которая вышла в выразительном радужном платье-кейпе.

YANINA Couture SS'22

Пресс-служба

YANINA Couture SS'22

Пресс-служба

Особенно нам приглянулись финальные выходы: на десерт — зефирные накидки и микроплатья с роскошной вышивкой, едва заметные на теле.

YANINA Couture SS'22

Пресс-служба

YANINA Couture SS'22

Пресс-служба

Неделя моды в Париже подошла к концу — самое время вспомнить самые яркие события и звездные выходы. В этом сезоне за показами наблюдали Наталья Водянова, Карла Бруни-Саркози, Тина Кунаки и другие знаменитости, а на подиуме отметились монаршие особы. Больше — в материалах Passion.ru.

Фото: пресс-служба

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