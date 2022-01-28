Мерьем Узерли выгуляла драматичное (и очень нескромное) платье на показе в Париже

От шоу могло отвлечь разве что декольте звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли. Год назад актриса стала мамой во второй раз, но о светских выходах не забывает. Для модного показа Мерьем выбрала платье из гладкой кожи с драматичными рукавами и абсолютно прозрачным лифом. Смело? Еще бы!

В работе над коллекцией Юлия Янина вдохновлялась иконами шестидесятых. Получилось ярко и эмоционально: подиум пестрел жизнерадостными оттенками, воздушными силуэтами и летящими тканями. Вместе с моделями по подиуму дефилировала и младшая дочь дизайнера, которая вышла в выразительном радужном платье-кейпе.