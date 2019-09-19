Мерцающие пайетки и смелое мини: Кайли Дженнер выбрала монохромный черный образ для вечеринки

В своем Instgram Дженнер поделилась фотографиями, на которых она позирует с подругой на фоне роскошного голубого Rolls Royce. Девушки одеты в монохромные образы контрастных цветов. На Кайли – миниатюрное платье с высокими заостренными плечами в духе 80-х, усыпанное пайетками. Смелый наряд дополнен замшевой сумкой с бахромой и металлической фурнитурой. Гармоничным завершением аутфита стали классические черные слингбэки на высоком каблуке. Весь образ – от французского модного дома Balmain.

Ирис Палмер, подруга Дженнер, выбрала похожий наряд, но в белом цвете. На ней – декольтированное платье-блейзер из фактурного текстиля, лодочки в тон и кремово-бежевая сумка, как у Кайли.