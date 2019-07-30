Мерцание кристаллов и головокружительные шпильки: Нюша похвасталась стройной фигурой в ультракоротком платье

Подписчики не поверили, что перед ними Нюша, причем как на фото, так и на выступлении. «Это не Нюша, она вообще не похожа на нее!», «Что с лицом? Форма лица круглая, а здесь что за эльф?», «Что-то вы на этой фотографии совсем на себя не похожи» – пишут в комментариях.