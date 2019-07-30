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Мерцание кристаллов и головокружительные шпильки: Нюша похвасталась стройной фигурой в ультракоротком платье

Нюша поделилась снимком в интерьере своего номера в одном из отелей Баку. 28-летняя певица удивила фолловеров своим внешним видом – многие считают, что вместо девушки на выступление приехал ее двойник.

На фото Нюша позирует на кровати в ультракоротком платье-комбинации, усыпанном серебристыми кристаллами. Платье на тонких бретелях и с открытой спиной переливается голограммным блеском, подчеркивая фигуру певицы, заметно похудевшей после рождения дочери. А кроме того – отлично рифмуется с босоножками на высоком каблуке в оттенке металлик. Волосы распущены, акцент в макияже смещен на глаза и максимально ровный тон кожи.

Фото: Instagram

Подписчики не поверили, что перед ними Нюша, причем как на фото, так и на выступлении. «Это не Нюша, она вообще не похожа на нее!», «Что с лицом? Форма лица круглая, а здесь что за эльф?», «Что-то вы на этой фотографии совсем на себя не похожи» – пишут в комментариях.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram

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