«Меняйте стилиста»: Рудковскую в образе готической принцессы высмеяли в Сети

Многим поклонникам звезды образ пришелся по душе, и комплиментов было не меньше, чем критики. «Тебе очень идет!», «Платье шикарное, прическа супер!», «Это очень клево! Красавица! Это образ самый-самый. Порадовали вы нас, много раз пересматривала», «Вы роскошны», «Платье – супер! Но, по-моему, вы его делаете таким роскошным. Прическа, цвет волос, положительная энергетика усиливают эффект образа» – восхищаются фолловеры.

Фото и видео: Instagram

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