«Меняйте стилиста»: Рудковскую в образе готической принцессы высмеяли в Сети
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«У меня новый цвет волос, новая прическа для новой секретной съёмки с моей dream team» – поделилась Рудковская, поинтересовавшись, нравится ли фолловерам ее образ.
Звезда опубликовала видео, на котором она позирует в многоярусном черном платье с декором из полупрозрачного кружева. Акцент сделан на остромодных рукавах-буфах, пышность которых Яна демонстрировала в разных ракурсах. Телеведущая решила не изменять блонду, но сменила оттенок на более естественный и сделала укладку с «мокрым» эффектом.
Яна Рудковская регулярно подвергается критике за прическу и платья нескромной длины. Восхищение сменой имиджа разделили далеко не все фолловеры, посчитав, что во внешности светской львицы ничего не изменилось. «В цвете и прически изменений не вижу…Как всегда позировать не умеете. Зачем вы это делаете?», «Это платье напоминает цветок-колокольчик – очень занятно», «А что нового? Как висели желтые пакли, так и есть», «Что-то не то с движениями», «Такое платье, а прическа и цвет, как будто немытая голова после сна», «Почему Яне нормальную прическу не сделают?! Все наряды хороши, но прическа…», «Ян, меняйте стилиста по волосам!», «Как будто новогодняя игрушка с елки» – комментируют видео подписчики.
Многим поклонникам звезды образ пришелся по душе, и комплиментов было не меньше, чем критики. «Тебе очень идет!», «Платье шикарное, прическа супер!», «Это очень клево! Красавица! Это образ самый-самый. Порадовали вы нас, много раз пересматривала», «Вы роскошны», «Платье – супер! Но, по-моему, вы его делаете таким роскошным. Прическа, цвет волос, положительная энергетика усиливают эффект образа» – восхищаются фолловеры.
Фото и видео: Instagram
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