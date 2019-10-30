passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Меняйте стилиста»: Рудковскую в образе готической принцессы высмеяли в Сети

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

Фото: Instagram

Яна Рудковская продолжает примерять сказочные образы для съемок. В новом проекте 44-летняя светская львица похвасталась не только роскошным дизайнерским платьем, но и новой прической.

«У меня новый цвет волос, новая прическа для новой секретной съёмки с моей dream team» – поделилась Рудковская, поинтересовавшись, нравится ли фолловерам ее образ.

Звезда опубликовала видео, на котором она позирует в многоярусном черном платье с декором из полупрозрачного кружева. Акцент сделан на остромодных рукавах-буфах, пышность которых Яна демонстрировала в разных ракурсах. Телеведущая решила не изменять блонду, но сменила оттенок на более естественный и сделала укладку с «мокрым» эффектом.

Видео: Instagram

Яна Рудковская регулярно подвергается критике за прическу и платья нескромной длины. Восхищение сменой имиджа разделили далеко не все фолловеры, посчитав, что во внешности светской львицы ничего не изменилось. «В цвете и прически изменений не вижу…Как всегда позировать не умеете. Зачем вы это делаете?», «Это платье напоминает цветок-колокольчик – очень занятно», «А что нового? Как висели желтые пакли, так и есть», «Что-то не то с движениями», «Такое платье, а прическа и цвет, как будто немытая голова после сна», «Почему Яне нормальную прическу не сделают?! Все наряды хороши, но прическа…», «Ян, меняйте стилиста по волосам!», «Как будто новогодняя игрушка с елки» – комментируют видео подписчики.

Многим поклонникам звезды образ пришелся по душе, и комплиментов было не меньше, чем критики. «Тебе очень идет!», «Платье шикарное, прическа супер!», «Это очень клево! Красавица! Это образ самый-самый. Порадовали вы нас, много раз пересматривала», «Вы роскошны», «Платье – супер! Но, по-моему, вы его делаете таким роскошным. Прическа, цвет волос, положительная энергетика усиливают эффект образа» – восхищаются фолловеры.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!