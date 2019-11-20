Меган Маркл возглавила рейтинг самых влиятельных персон мира моды в 2019 году

Настоящий бум вызвали выходы Меган в рамках королевского тура по Южной Африке: число запросов на платья-рубашки выросло на 45%. Одной из главных заслуг Маркл в деле увеличения продаж по праву назвали ее появление в легком летнем платье бренда Club Monaco, которое она выбрала для встречи с архиепископом Туту. На сайте бренда модель исчезла менее чем через 24 часа.