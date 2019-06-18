Меган Маркл официально признали главной модницей в королевской семье

Портал проанализировал 20 млн поисковых запросов за последнюю пару лет и выяснил: люди ищут то, что носит герцогиня Сассекская.

Самыми популярными в поиске за это время были белые брюки Меган, в которых она появилась на Уимблдоне. На герцогине также была надета рубашка в сине-белую полоску.