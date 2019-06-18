Меган Маркл официально признали главной модницей в королевской семье

Модный портал Lyst назвал Меган Маркл главной модницей королевской семьи и отметил, что она в этой сфере имеет большее влияние, чем Кейт Миддлтон. Дизайнеры говорят, что вещи, как у герцогинь, раскупают моментально.
Портал проанализировал 20 млн поисковых запросов за последнюю пару лет и выяснил: люди ищут то, что носит герцогиня Сассекская.
Самыми популярными в поиске за это время были белые брюки Меган, в которых она появилась на Уимблдоне. На герцогине также была надета рубашка в сине-белую полоску.
Фото: Getty Images
Самым популярным нарядом Меган стало жаккардовое платье, в котором она, будучи беременной, появилась на 50-летней годовщине инвестиционного фонда принца Чарльза. После мероприятия популярность наряда в интернете вырос на 500%.
Фото: Getty Images
Когда Меган Маркл и принц Чарльз впервые показали сына Арчи, герцогиня была в белом платье-тренче с поясом от Уэльса Боннера в паре с туфлями бежевого цвета от Manolo Blahnik. За 12 часов востребованность платья увеличилась на 46%.
Фото: Getty Images
В последние несколько лет влияние Меган на моду было неоспоримым, и большинство ее нарядов сразу же вызвало онлайн-спрос. Это напоминает эффект, который оказывают некоторые наряды Кейт Миддлтон, и, хотя обе герцогини оказывают различное влияние на поведение спроса, они обе дают большой стимул для покупок одежды именитых брендов.
А вам кто больше нравится - Меган или Кейт?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Pool, I-Images, Andrew Parsons/ Global Look press
Видео: youtube.com/ TV News 24h
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