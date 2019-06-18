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Меган Маркл официально признали главной модницей в королевской семье

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Меган Маркл в 2018 году

Фото: Getty Images
Каждый ее образ и выход в свет запоминают и обсуждают.

Модный портал Lyst назвал Меган Маркл главной модницей королевской семьи и отметил, что она в этой сфере имеет большее влияние, чем Кейт Миддлтон. Дизайнеры говорят, что вещи, как у герцогинь, раскупают моментально.

Самые модные образы Меган Маркл

Портал проанализировал 20 млн поисковых запросов за последнюю пару лет и выяснил: люди ищут то, что носит герцогиня Сассекская.

Самыми популярными в поиске за это время были белые брюки Меган, в которых она появилась на Уимблдоне. На герцогине также была надета рубашка в сине-белую полоску.

Меган на Уимблдоне

Фото: Getty Images

Самым популярным нарядом Меган стало жаккардовое платье, в котором она, будучи беременной, появилась на 50-летней годовщине инвестиционного фонда принца Чарльза. После мероприятия популярность наряда в интернете вырос на 500%.

Самый популярный наряд Меган

Фото: Getty Images

Когда Меган Маркл и принц Чарльз впервые показали сына Арчи, герцогиня была в белом платье-тренче с поясом от Уэльса Боннера в паре с туфлями бежевого цвета от Manolo Blahnik. За 12 часов востребованность платья увеличилась на 46%.

Этот образ герцогини Сассекской тоже оценили

Фото: Getty Images

В последние несколько лет влияние Меган на моду было неоспоримым, и большинство ее нарядов сразу же вызвало онлайн-спрос. Это напоминает эффект, который оказывают некоторые наряды Кейт Миддлтон, и, хотя обе герцогини оказывают различное влияние на поведение спроса, они обе дают большой стимул для покупок одежды именитых брендов.

Кейт Миддлтон
Pool/ Global Look press
Меган Маркл
Pool/ Global Look press

А вам кто больше нравится - Меган или Кейт?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Pool, I-Images, Andrew Parsons/ Global Look press

Видео: youtube.com/ TV News 24h

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