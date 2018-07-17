Меган Маркл обошла Кейт Миддлтон в модной битве на Уимблдоне

В Лондоне в самом разгаре престижный теннисный турнир — Уимблдон-2018. Разумеется, его не обошли своим вниманием и члены британской королевской семьи. На днях невестки Кейт Миддлтон и Меган Маркл появились на одном из матчей вдвоем, без супругов. При этом, по оценкам интернет-пользователей, Меган была одета лучше Кейт.

Как сообщили представители агрегатора модных онлайн-бутиков Lyst в интервью британскому порталу Daily Mail, наряд герцогини Сассекской — блузка и широкие брюки Ralph Lauren — искали чаще, чем аутфит герцогини Кембриджской, выбравшей светлое платье Jenny Packham с принтом в виде кофейных зерен.