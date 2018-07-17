Меган Маркл обошла Кейт Миддлтон в модной битве на Уимблдоне

В Лондоне в самом разгаре престижный теннисный турнир — Уимблдон-2018. Разумеется, его не обошли своим вниманием и члены британской королевской семьи. На днях невестки Кейт Миддлтон и Меган Маркл появились на одном из матчей вдвоем, без супругов. При этом, по оценкам интернет-пользователей, Меган была одета лучше Кейт.
Как сообщили представители агрегатора модных онлайн-бутиков Lyst в интервью британскому порталу Daily Mail, наряд герцогини Сассекской — блузка и широкие брюки Ralph Lauren — искали чаще, чем аутфит герцогини Кембриджской, выбравшей светлое платье Jenny Packham с принтом в виде кофейных зерен.
Напомним, в Сети не утихают слухи о тайной вражде герцогинь. Говорят, что Кейт Миддлтон делает все, чтобы не дать Меган Маркл себя затмить. Но пока, судя по отзывам подданных, многодетной маме это не удается.
Фото: Panoramic, Nils Jorgensen, PPE/face to face, Pool / Global Look Press
Видео: Youtube.com / Wimbledon