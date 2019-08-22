Меган Маркл готовится к запуску благотворительной коллекции одежды в поддержку безработных женщин

Недавно Меган стала приглашенным редактором сентябрьского номера британского Vogue, и уже активно трудится над капсулой совместно с благотворительной организацией Smart Works. Коллекция готовится к запуску, и команда уже работает над имиджевой съемкой.
We are so excited to see this special initiative come to life, helping to equip our clients with the perfect pieces for their interviews ✨ pic.twitter.com/VZdCQagDra— Smart Works Charity (@SmartWorksHQ) August 22, 2019
На видео Маркл обнимает членов команды, активно взаимодействует с каждым: от моделей до фотографа». По словам герцогини, в коллекцию войдет базовая одежда в деловом стиле, которая действительно необходима каждой женщине.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Twitter, Globallook
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