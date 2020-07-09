Мечтавшая о замужестве девушка купила свадебное платье, не дождавшись предложения руки и сердца

О своих переживаниях и спонтанном поступке девушка рассказала на портале Reddit. Влюбленные уже давно живут вместе и строят совместные планы на будущее, обсуждая свадьбу и детей. Девушка была убеждена, что ее молодой человек точно планировал сделать ей предложение накануне карантина, но что-то не складывалось. И уже тогда она стала задумываться, каким будет самый важный день в ее жизни.

«Я никогда не хотела слишком дорогое платье. Я думала о чем-то лаконичном, средней длины и по приятной цене» — признается невеста. Однажды во время онлайн-шопинга она наткнулась на строгое белое платье со скидкой 70%, которое она посчитала идеальным для своей свадьбы. Решение не заставило себя ждать — девушка подверглась импульсу и купила его, не дождавшись предложения руки и сердца. «Заказ придет через пару дней и доставят его домой. Я не знаю, как объяснить бойфренду мой сумасшедший поступок» — сокрушается девушка. За советом она обратилась к пользователям Сети, которые предложили массу различных вариантов: «Спрячь его, а если он спросит, что в пакете — пошути, что это платье, в котором ты хочешь выйти за него замуж и он не должен его видеть», «Зато оно будет мотивацией для тебя следить за фигурой», «Если бы моя избранница сделала бы что-то подобное, я бы воспринял это как дополнительный повод жениться на ней», «Это же даром! Зато будет больше денег на свадьбу».