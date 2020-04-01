Мечтавшая о подиуме карлица создала бренд одежды для «дюймовочек»

Однако Рассел не сдавалась, и одно время даже работала моделью в агентстве. Ее всегда беспокоило то, что она не может найти стильную одежду своего размера в популярных магазинах. Из-за этого ей ничего не оставалось делать, как идти в детский отдел, что подрывало ее уверенность в себе. В этот период у нее возникла идея создать линейку одежды для миниатюрных женщин, которая помогла бы им ощущать себя яркими и красивыми. «Основная проблема в мире маленьких людей носит далеко не медицинский характер. Это — одежда» — объясняет Мэри.