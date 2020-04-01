Мечтавшая о подиуме карлица создала бренд одежды для «дюймовочек»
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Мэри признается, что над ней насмехались всю ее жизнь. «Однажды в юности я пошла на шопинг с друзьями. В магазине маленькая девочка повернулась к своей маме и сказала: «Мама, оно тоже носит высокие каблуки». Я никогда не забуду этого. По ее мнению, я не человек, а что-то среднее» — вспоминает женщина.
Однако Рассел не сдавалась, и одно время даже работала моделью в агентстве. Ее всегда беспокоило то, что она не может найти стильную одежду своего размера в популярных магазинах. Из-за этого ей ничего не оставалось делать, как идти в детский отдел, что подрывало ее уверенность в себе. В этот период у нее возникла идея создать линейку одежды для миниатюрных женщин, которая помогла бы им ощущать себя яркими и красивыми. «Основная проблема в мире маленьких людей носит далеко не медицинский характер. Это — одежда» — объясняет Мэри.
С этого начался путь женщины как дизайнера. Она создала гламурную коллекцию, в которой есть все: от пышных платьев с пайетками до облегающих брюк из латекса. «Даже если бы существовала волшебная таблетка, способная изменить меня, я бы отказалась. Возможно, я бы перевоплотилась на один день, только чтобы понять, как может быть. Но затем сразу бы вернулась к себе настоящей» — цитирует Мэри Рассел Daily Mail.
Фото: Instagram
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