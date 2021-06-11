Матильда Шнурова vs Зара: кому платье с дерзкими разрезами больше к лицу
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @zara_music
Разрезы по бокам и дерзкие вырезы — заметные микротренды летнего сезона, которым селебрити неуклонно следуют. Зара поддержала отечественный бренд Ruban, надев эффектное платье из хлопка с открытой линией талии. А обошлось оно певице в 40 000 рублей. В дополнение — пара классических лодочек цвета золотистый металлик.
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Матильда Шнурова отправилась на премию глянца в Санкт-Петербурге и для светского выхода выбрала total white. Платье с асимметричным разрезом акцентирует внимание на рельефном прессе бизнесвумен. Завершили аутфит босоножки с каблуком-«бокалом» от Amina Muaddi, стоимость которых в среднем составляет около 75 000 рублей, и микросумка, усыпанная кристаллами.
Фото: Instagram @matilda.shnurova / @zara_music
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