Матильда Шнурова vs Зара: кому платье с дерзкими разрезами больше к лицу

Светлые платья расслабленных силуэтов навевают мысли о прогулках вдоль побережья и коктейлях с видом на пальмы. В городские пейзажи они вписываются не менее гармонично. В похожих образах на базе цвета молока не так давно красовались Матильда Шнурова и певица Зара — голосуем за самый эффектный!