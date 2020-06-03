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Матильда Шнурова восхитила Сеть дерзким total black с брутальной цепью на шее

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Матильда Шнурова показала, как носить трендовые украшения-цепи

Фото: Instagram

Матильда Шнурова показала, как стильно обыграть консервативный черный цвет. 33-летняя светская львица восхитила поклонников дерзким образом, дополнив его трендовыми аксессуарами.

Шнурова позирует в облегающей базовой майке из фактурного трикотажа. Поверх нее — свободный черный блейзер с акцентной золотистой фурнитурой, нарочито небрежно скинутый с плеч. Освежило total black колье в виде массивной цепи — безоговорочного мастхэва этого лета. Завершил образ яркий мейкап со стрелками и насыщенной помадой цвета фуксии.

Поклонники экс-супруги Сергея Шнурова не жалели комплиментов. «Красивый цвет волос и стрижка супер! Вы безупречная и обворожительная», «Очень красивая», «Всегда особенная», «Невозможно не влюбиться», «Такая красивая, очень редкая», «Матильда, вы эксклюзив», «Совершенство!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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