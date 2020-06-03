Матильда Шнурова восхитила Сеть дерзким total black с брутальной цепью на шее

Поклонники экс-супруги Сергея Шнурова не жалели комплиментов. «Красивый цвет волос и стрижка супер! Вы безупречная и обворожительная», «Очень красивая», «Всегда особенная», «Невозможно не влюбиться», «Такая красивая, очень редкая», «Матильда, вы эксклюзив», «Совершенство!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!