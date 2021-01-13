Матильда Шнурова в дерзком боди и брутальной цепи блеснула на пляже

Поклонники не жалели комплиментов и выражали свое восхищение. «Какая вы красивая! Неземная какая-то», «Женственность и эстетика. Матильда, вы шикарны», «Невероятно красиво и нежно», «Вот это взгляд», «Вы — вдохновение и восхищение», «От такого взгляда теряют дар речи», «Какая манящая!», «Это кто такую русалочку оставил на берегу?», — пишут в комментариях. О других стильных образах Матильды Шнуровой читайте на Passion.ru.