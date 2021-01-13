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Матильда Шнурова в дерзком боди и брутальной цепи блеснула на пляже

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Матильда Шнурова

Фото: Instagram @matilda.shnurova

Матильда Шнурова передала солнечный привет из Майами, а заодно — подразнила фанатов дерзким пляжным нарядом. 34-летняя бизнесвумен и экс-супруга Сергея Шнурова поделилась чувственным видео и собрала не одну сотню комплиментов.

Шнурова позирует в черном боди-хайлег из фактурного трикотажа, которое кокетливо расстегнула на первые несколько пуговиц. Нескромное декольте и вырез на спине подняли градус соблазнительности до предела. Ярким штрихом look’а стала брутальная золотая цепь — один из главных аксессуаров последних сезонов. Дополнил образ легкий, едва заметный мейкап с акцентом на глазах.

Матильда Шнурова / Instagram @matilda.shnurova

Поклонники не жалели комплиментов и выражали свое восхищение. «Какая вы красивая! Неземная какая-то», «Женственность и эстетика. Матильда, вы шикарны», «Невероятно красиво и нежно», «Вот это взгляд», «Вы — вдохновение и восхищение», «От такого взгляда теряют дар речи», «Какая манящая!», «Это кто такую русалочку оставил на берегу?», — пишут в комментариях. О других стильных образах Матильды Шнуровой читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @matilda.shnurova

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