Матильда Шнурова похвасталась модным «багетом» за 368 000 рублей

Поклонники не жалели комплиментов. «Истинная красота», «Снежно и нежно», «Роскошная!», «Красивая в любую погоду», «Зима вам к лицу», «Стильная! От одежды до украшений, до каждой мелочи» — пишут в комментариях.

Если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

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