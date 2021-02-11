Матильда Шнурова похвасталась модным «багетом» за 368 000 рублей
Фото: Instagram @matilda.shnurova
34-летняя бизнесвумен составила расслабленный look со светлыми джинсами высокой посадки Khaite и джемпером-поло цвета серой дымки. Спасаться от морозов в северной столице Шнурова взялась с помощью шубы шоколадного оттенка, а сделать лаконичный образ по-настоящему стильным помогли аксессуары. На вооружение светская львица взяла брутальное колье-цепь от Saint Laurent, крупные солнцезащитные очки и остромодную деталь года — объемную сумку-багет с узнаваемым плетением кожи от итальянского Дома Bottega Veneta. Трендовый аксессуар обошелся звезде в круглую сумму: на официальном сайте бренда он стоит около 368 000 рублей.
Фото: Instagram @matilda.shnurova
Поклонники не жалели комплиментов. «Истинная красота», «Снежно и нежно», «Роскошная!», «Красивая в любую погоду», «Зима вам к лицу», «Стильная! От одежды до украшений, до каждой мелочи» — пишут в комментариях.
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Фото: Instagram @matilda.shnurova
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