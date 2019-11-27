Мать жениха устала от тесного наряда и переоделась в спортивный костюм прямо на свадьбе
Начало праздничного ужина на свадьбе ознаменовалось ярким выходом мамы жениха, которая захотела почувствовать себя на свадьбе, как дома. Переодевшись в свободный спортивный костюм, она присоединилась к гостям вечера.
Фото: Facebook/thats it, I'm wedding shaming (non ban-happy edition)
Женщина вышла в широких спортивных брюках и толстовке oversize черного цвета. Гости были шокированы и обсуждали, как в один момент была разрушена атмосфера «прекрасной и дорогостоящей свадьбы», сообщает The Sun.
В недоумении оказались также и пользователи Сети: «Торт остался неразрезанным. Гости потеряли дар речи», «Она просто взяла и переоделась в спортивный костюм перед началом ужина», «Люди такие странные. Нет необходимости говорить, что это грубо и бестактно», «Это неуважение к невесте», «Она выглядит как случайный гость, который просто забрел сюда с улицы», «Видимо, она ненавидит свою невестку» – пишут в комментариях.
Фото: Facebook, Vostock-photo
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