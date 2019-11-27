Мать жениха устала от тесного наряда и переоделась в спортивный костюм прямо на свадьбе

В недоумении оказались также и пользователи Сети: «Торт остался неразрезанным. Гости потеряли дар речи», «Она просто взяла и переоделась в спортивный костюм перед началом ужина», «Люди такие странные. Нет необходимости говорить, что это грубо и бестактно», «Это неуважение к невесте», «Она выглядит как случайный гость, который просто забрел сюда с улицы», «Видимо, она ненавидит свою невестку» – пишут в комментариях.