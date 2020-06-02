Мать задумала прийти на свадьбу дочери в фате и нарвалась на критику в Сети

Дочь была шокирована и попыталась спокойно объяснить, что так поступать нельзя и что она хочет быть главной героиней своей свадьбы. На что получила ответ: «Но ведь все же будут знать, кто невеста! Значит, это не имеет значения». Дочь вспылила, услышав это, а мать заявила: «Но ты сама разрешила мне надеть такую же!». Это, разумеется, было ложью. Жених, пытаясь успокоить возлюбленную, посоветовал прекратить делиться с мамой своими планами.

Невесту поддержали и фолловеры портала Reddit, где она поделилась случившимся. «Не понимаю, почему мамы пытаются занять такую весомую роль на свадьбах своих дочерей. Если мой ребенок однажды выйдет замуж, то это событие будет ее, а не моим», «Это странно и грустно, что она хочет выглядеть, как ты», «Подшути над ней и скажи, что ты попросила мастера декорировать твою накидку белыми перьями, чтобы выглядеть ангелом», «Отмени ее приглашение на свадьбу», «Если бы она надела это на мою свадьбу, я бы познакомила ее с красным напитком» — пишут в комментариях.