Мать не пришла на свадьбу дочери, потому что та решила выйти замуж в кедах

Своими переживаниями поделилась одна из пользователей портала Reddit, которая вышла замуж в 2018 году, а неприятный осадок остался у нее до сих пор. По задумке все должно было быть максимально просто: от hand-made-украшений локации до наряда невесты, которая пожелала быть в лаконичном платье и в белых кедах вместо туфель на шпильках. Все, что молодожены вписали в скромный для свадьбы бюджет в £1900 (около 188 000 рублей — прим. ред.), мать забраковала, хоть и не помогала финансово. Но больше всего ей не понравился урезанный список гостей и запрет приводить детей.

«Ей ничего не нравилось. Она то и дело говорила, что украшения смотрятся бедно и что я должна надеть нормальную обувь хотя бы для фото. А как она отзывалась о фотографе! И все потому, что он бы молод и только закончил обучение» — жалуется девушка. Финал истории был драматичным: мать не только сама отказалась ехать но свадьбу, но и подговорила родственников по своей линии. «Через два года я встретилась со своим дядей. Оказалось, он даже не знал о свадьбе и не получал приглашение» — пишет невеста. Несмотря ни на что, все прошло замечательно. Единственное, о чем сожалеет героиня этой истории, что мамы не было рядом.