Мать назвала свадебное платье дочери уродливым и заставила ее сомневаться в своей красоте
Молодожены запланировали свадьбу на конец февраля 2021 года, и уже ведут активную подготовку. Девушка получила заказанное ранее свадебное платье и незамедлительно решила разделить свое счастье с семьей. Наряд полностью отвечал ее представлениям об идеальном свадебном образе: лиф с V-образным вырезом и вставками из прозрачной сетки, струящаяся юбка и скромный шлейф. Фото в нем девушка отправила родным и тут же получила такую обратную связь, которой точно не ожидала.
Фото: imgur.com
Ее мать позвонила ей и в течение 45 минут говорила, как неудачно платье село на фигуре и даже назвала его уродливым. «Она сказала, что я слишком полная для такого наряда, и мой бойфренд точно не оценит. После всего этого мама начала присылать мне альтернативные варианты — чересчур сдержанные и непривлекательные» — делится девушка на портале Reddit. Невеста подчеркнула, что ее мать очень активна в Facebook-сообществах, где участники критикуют свадебные платья. «Я начинаю сомневаться: если моя родная мать считает меня некрасивой, то будет ли кто-то думать иначе?» — продолжает героиня истории.
В защиту выступили пользователи Сети. «Что не так с твоей мамой?!», «Платье выглядит отлично, и ты будешь самой красивой. Я бы порвала пригласительное матери и заблокировала ее», «Если бы я была твоей мамой, я бы сказала, как ты прекрасна, и посоветовала бы дополнить это платье улыбкой», «Великолепное платье!» — пишут в комментариях. О других предсвадебных драмах читайте на Passion.ru.
Фото: Freepik, imgur.com
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