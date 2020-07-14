Мать назвала свадебное платье дочери уродливым и заставила ее сомневаться в своей красоте

В защиту выступили пользователи Сети. «Что не так с твоей мамой?!», «Платье выглядит отлично, и ты будешь самой красивой. Я бы порвала пригласительное матери и заблокировала ее», «Если бы я была твоей мамой, я бы сказала, как ты прекрасна, и посоветовала бы дополнить это платье улыбкой», «Великолепное платье!» — пишут в комментариях. О других предсвадебных драмах читайте на Passion.ru.

Фото: Freepik, imgur.com

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