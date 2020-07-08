Мать испортила дочери платье за 214 000 рублей и отказалась приходить на ее свадьбу

Драматичными событиями предсвадебной суматохи невеста поделилась на портале Reddit. Девушка рассказала, что за год до этих событий она выиграла крупную сумму денег, которую хватило на погашение ипотеки, двухмесячный отпуск для родителей и выплаты по их долгам, а также дорогостоящие подарки для младших братьев — машину и мотоцикл. В этот период началось и планирование свадьбы, которая изначально не подразумевала пышную церемонию и большие траты. После выигрыша все изменилось, и молодожены выделили на торжество 40 – 50 тысяч долларов, 12 тысяч из которых вносил бойфренд. Узнав об этом, мама невесты вмешалась, предложила уменьшить сумму и отдать часть денег на обучение братьев.

Дочь пригласила маму в свадебный бутик, чтобы помочь советом при выборе платья. Увидев ценник в 3000 долларов (около 214 000 рублей — прим. ред.), мать опешила и устроила скандал прямо в магазине. Оказалось, что родители прокутили все деньги, что откладывали на колледж сыновьям, а это — 50 000 долларов. Сказав это, мать вылила на платье содержимое бокала и отказалась приходить на свадьбу. К испорченному настроению прибавились 300 долларов, которые пришлось отдать за чистку дизайнерского наряда.