Мастер-класс от Брежневой: певица показала, как носить шорты-бойфренды и оставаться женственной

В город любви Брежнева прилетела по работе, а перерывах позирует для Instagram на балконе своего номера в отеле Barrière Le Fouquet's. Звезда признается, что счастлива.
Фаворитами артистки на время уикенда стали удлиненные шорты cut-off, отличающиеся свободным силуэтом, высокой посадкой и необработанными низами. Легкая небрежность и стильные потертости делают эту модель остромодным мастхэвом сезона, к которому Брежнева демонстрирует правильный подход.
Цитируя моду девяностых и тренд на унисекс, звезда дополнила образ облегающим черным топом, ремнем из грубой кожи и вьетнамками. В завершение – пара акцентных деталей: золотые подвески и классические очки-вайфареры.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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