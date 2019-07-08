Мастер-класс от Брежневой: певица показала, как носить шорты-бойфренды и оставаться женственной

Фаворитами артистки на время уикенда стали удлиненные шорты cut-off, отличающиеся свободным силуэтом, высокой посадкой и необработанными низами. Легкая небрежность и стильные потертости делают эту модель остромодным мастхэвом сезона, к которому Брежнева демонстрирует правильный подход.

Цитируя моду девяностых и тренд на унисекс, звезда дополнила образ облегающим черным топом, ремнем из грубой кожи и вьетнамками. В завершение – пара акцентных деталей: золотые подвески и классические очки-вайфареры.