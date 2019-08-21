Массивная обувь, толстовка и бикини: постройневшая Вера Брежнева взорвала Сеть нестандартной «пляжной» фотографией

За 3 часа пост набрал более 100 тысяч «лайков».

«Идеальное тело», «Худышечка», «Какой красивый живот», «Идеальная», «Ну как так ???? Бенджамин Баттон», «Без Фотошопа...) Как помню из молодости) Лучше всех!!! Красавица», «Вера, ваше тело и лицо идеальное», «Свят свят свят, это ж невозможно нуууу такая ты», «Огонь! Дай Бог всем выглядеть так», «Оч крутA», «Форма огонь», «А мой пресс только фотошоп исправит», — восхищаются поклонники стройной фигурой Веры: кажется, она стала еще стройнее за лето.

«Вера, Ты настоящий солдат!!! "Ноги держи в тепле, живот в голоде, а голову в холоде", – говорил своим солдатам Александр Суворов», «Главное, что ноги в тепле», «Теплые стринги», «Частичное утепление», «Хоть это и выглядит странно, но мне нравится», — обсуждают они ее стиль.

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