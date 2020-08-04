Мария Шарапова блеснула в ультраярком платье в полоску и собрала комплименты

Фолловеры были щедры на комплименты. «Вы идеальны!», «Прекрасна!», «Платье восхитительное!», «Ничего неуклюжего — вы выглядите потрясающе», «Вам не нужно позировать!», «Богиня!», «Это платье вам к лицу», «Красивая и солнечная леди», «Не верю, что вы можете плохо получиться на фото» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @mariasharapova

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