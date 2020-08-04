Мария Шарапова блеснула в ультраярком платье в полоску и собрала комплименты
Фото: Instagram @mariasharapova
«Прошу прощения за неуклюжее хихиканье — я уже забыла, как позировать в коктейльном платье. У кого-то еще бывает такое?» — прокомментировала Шарапова красочный снимок. Теннисистка выбрала яркое приталенное платье с объемными рукавами, выполненное из фактурного материала. Затейливый наряд поддерживает и принт из волнообразных полос василькового, белого, охристого и пламенно-красного цветов. Сбалансировать буйство красок Мария решила с помощью классических двухцветных слингбэков на устойчивом блочном каблуке и миниатюрной сумкой-кросс боди из рафии. Завершили look солнцезащитные очки-броулайнеры и главный аксессуар — лучезарная улыбка.
Фолловеры были щедры на комплименты. «Вы идеальны!», «Прекрасна!», «Платье восхитительное!», «Ничего неуклюжего — вы выглядите потрясающе», «Вам не нужно позировать!», «Богиня!», «Это платье вам к лицу», «Красивая и солнечная леди», «Не верю, что вы можете плохо получиться на фото» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @mariasharapova
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