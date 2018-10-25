Мария Погребняк приняла участие в показе Джемала Махмудова

В этот четверг, 25 октября, в рамках недели моды Moscow Fashion Week в Гостином дворе состоялся закрытый показ новой коллекции дизайнера Джемала Махмудова. Вещи из новой коллекции бренда MD (Makhmudov Djemal) уже успела примерить Мария Погребняк, которая стала звездой этого шоу.
29-летняя супруга футболиста открыла показ, появившись на подиуме в закрытом облегающем платье черного цвета.
Мария крайне ответственно отнеслась к своей задаче. «Меня сейчас просто задавили в вагоне метро, реально задавили, такая была толкучка! Еду на показ, который должна открывать, и чуть-чуть опаздываю. Пришлось бросать машину и ехать на метро», — поделилась она.
Изюминкой шоу стали живые бабочки, которые порхали по залу, присаживались на прически моделей и радовали гостей. «До сих пор под впечатлением», — написала Мария в блоге.
Среди гостей показа были замечены Катя Лель, Яна Чурикова, братья-близнецы Наумовы, участники шоу «Замуж за Бузову».
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru; видео: WMJ.ru, instagram