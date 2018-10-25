Мария Погребняк приняла участие в показе Джемала Махмудова

Мария крайне ответственно отнеслась к своей задаче. «Меня сейчас просто задавили в вагоне метро, реально задавили, такая была толкучка! Еду на показ, который должна открывать, и чуть-чуть опаздываю. Пришлось бросать машину и ехать на метро», — поделилась она.