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Мария Погребняк приняла участие в показе Джемала Махмудова

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Погребняк

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Жена футболиста украсила показ бренда MD своим появлением и поделилась впечатлениями в Сети.

В этот четверг, 25 октября, в рамках недели моды Moscow Fashion Week в Гостином дворе состоялся закрытый показ новой коллекции дизайнера Джемала Махмудова. Вещи из новой коллекции бренда MD (Makhmudov Djemal) уже успела примерить Мария Погребняк, которая стала звездой этого шоу.

29-летняя супруга футболиста открыла показ, появившись на подиуме в закрытом облегающем платье черного цвета.

Мария крайне ответственно отнеслась к своей задаче. «Меня сейчас просто задавили в вагоне метро, реально задавили, такая была толкучка! Еду на показ, который должна открывать, и чуть-чуть опаздываю. Пришлось бросать машину и ехать на метро», — поделилась она.

Изюминкой шоу стали живые бабочки, которые порхали по залу, присаживались на прически моделей и радовали гостей. «До сих пор под впечатлением», — написала Мария в блоге.

Среди гостей показа были замечены Катя Лель, Яна Чурикова, братья-близнецы Наумовы, участники шоу «Замуж за Бузову».

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru; видео: WMJ.ru, instagram

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