Мария Погребняк показала свою коллекцию на Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Вчера вечером на открывшейся в Москве Mercedes-Benz Fashion Week Russia прошел показ новой коллекции супруги футболиста Павла Погребняка Марии.
Мария Погребняк уже несколько лет является не только моделью, певицей и многодетной мамой, но еще и дизайнером. Вчера она представила новую коллекцию своего именного бренда на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Обычно Мария создает «летящие» платья с цветочным принтом и другие романтичные наряды, но на этот раз она пошла в другом направлении. Модели показали дерзкие и сексуальные вещи в рок-стиле.
Среди прочих гостей коллекцию Погребняк оценили Анна Калашникова, Константин и Ольга Андрикопулос, а также, разумеется, супруг дизайнера Павел Погребняк.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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