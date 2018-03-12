Мария Погребняк показала свою коллекцию на Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Обычно Мария создает «летящие» платья с цветочным принтом и другие романтичные наряды, но на этот раз она пошла в другом направлении. Модели показали дерзкие и сексуальные вещи в рок-стиле.

Среди прочих гостей коллекцию Погребняк оценили Анна Калашникова, Константин и Ольга Андрикопулос, а также, разумеется, супруг дизайнера Павел Погребняк.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru