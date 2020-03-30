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Мария Кожевникова в романтичном платье показала, как проводит время дома

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

В режиме всеобщей самоизоляции Мария Кожевникова не забывает о стиле. 35-летняя актриса показала, как проводит время дома — в романтичных образах и с онлайн-шопингом.

Кожевникова похвасталась новой покупкой в своем Instagram. Звезда позирует в нежном приталенном платье изумрудного цвета с контрастным этно-принтом. Поверх него актриса надела свободную джинсовку, слегка небрежно приспустив ее с одного плеча. Образ зарифмован с приятным весенним настроением: «Невероятная весенняя погода за окном…И несмотря на то, что это мое любимое время года, я хочу быстрее лето» — поделилась Мария.

Фолловеры восхитились романтичным образом звезды. «Мария, как всегда прекрасна!», «Какая вы милая, Маша!», «Мария, спасибо вам за такие фото, красивые и уютные», «Какая вы красивая», «Такая хорошенькая», «Платье — огонь!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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