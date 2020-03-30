Мария Кожевникова в романтичном платье показала, как проводит время дома

Фолловеры восхитились романтичным образом звезды. «Мария, как всегда прекрасна!», «Какая вы милая, Маша!», «Мария, спасибо вам за такие фото, красивые и уютные», «Какая вы красивая», «Такая хорошенькая», «Платье — огонь!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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