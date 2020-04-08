Мария Кожевникова примерила эффектный костюм-тройку и получила десятки комплиментов
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
В одной из последних публикаций в Instagram актриса поделилась фото в максимально женственном образе, составленном на основе брючного костюма в духе английских денди. Тройка со свободным двубортным блейзером дополнена жилетом, надетым на голое тело, и классическими брюками клеш. Нежность кремового оттенка подчеркнута легкими тканями и максимально естественным образом — с нюдовым макияжем и распущенными волосами.
Фолловеры буквально осыпали звезду комплиментами. «Красотка!», «Мария, вы нереальная», «Мария светит как солнце», «Вы прелесть, Мария!», «Необыкновенная», «Вы невероятно красивы, женственны и утонченны», «Настоящая и натуральная красота», — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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