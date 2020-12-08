Мария Горбань показала соблазнительный танец в шелковой комбинации

Горбань вспомнила тенденции девяностых с их повышенным вниманием к комбинациям. Звезда надела эффектное платье из невесомого черного шелка с дерзкими кружевными деталями. Длина макси компенсирована нескромным вырезом и тонкими, едва держащимися на плечах бретелями. Актриса кокетливо двигается на камеру и делится прекрасным настроением с фолловерами: «Медленно распространяющееся изнутри, из окрестностей, а может и из самого сердца, тепло», — загадочно подписала публикацию Мария.