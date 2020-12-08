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Мария Горбань показала соблазнительный танец в шелковой комбинации

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Мария Горбань

Фото: Instagram @gorban_masha

Мария Горбань порадовала поклонников свежим домашним видео в Instagram, на котором исполнила соблазнительный танец. 33-летняя актриса оставила привычный спортшик и примерила максимально женственный образ, за что собрала не один десяток комплиментов.

Горбань вспомнила тенденции девяностых с их повышенным вниманием к комбинациям. Звезда надела эффектное платье из невесомого черного шелка с дерзкими кружевными деталями. Длина макси компенсирована нескромным вырезом и тонкими, едва держащимися на плечах бретелями. Актриса кокетливо двигается на камеру и делится прекрасным настроением с фолловерами: «Медленно распространяющееся изнутри, из окрестностей, а может и из самого сердца, тепло», — загадочно подписала публикацию Мария.

Мария Горбань / Instagram @gorban_masha

Поклонники не жалели теплых слов для любимой актрисы и одаривали ее комплиментами. «Волшебно женственная», «Мария, вам так идет платье, вы очень красиво танцуете», «Маша, ты прелесть!», «Какая вы красивая!», «Платье очень красивое и на вас сидит безупречно», — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @gorban_masha

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