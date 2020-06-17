Мария Горбань блеснула в остромодном сафари-образе и собрала комплименты

Звезда сериала «Кухня» блеснула в остромодном сафари-образе, выстроенном вокруг гаммы теплых бежевых оттенков. На ней — эффектная мини-юбка с текстильным поясом в тон, зарифмованная с объемным жакетом с крупными накладными карманами, драпированными рукавами и металлической фурнитурой. Объединил союз крошечный белый топ, который органично дополнил юбку с высокой линией талии. Акцентами образа стали грубые трекинговые ботинки, перекликающиеся с общей палитрой образа, и лаконичная сумка кросс-боди с широким ремешком. Завершающие штрихи — массивный обруч, обтянутый шелком, и стейтмент-серьги.