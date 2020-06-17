Мария Горбань блеснула в остромодном сафари-образе и собрала комплименты
Фото: Instagram @gorban_masha
Звезда сериала «Кухня» блеснула в остромодном сафари-образе, выстроенном вокруг гаммы теплых бежевых оттенков. На ней — эффектная мини-юбка с текстильным поясом в тон, зарифмованная с объемным жакетом с крупными накладными карманами, драпированными рукавами и металлической фурнитурой. Объединил союз крошечный белый топ, который органично дополнил юбку с высокой линией талии. Акцентами образа стали грубые трекинговые ботинки, перекликающиеся с общей палитрой образа, и лаконичная сумка кросс-боди с широким ремешком. Завершающие штрихи — массивный обруч, обтянутый шелком, и стейтмент-серьги.
«Какой волшебный день» — прокомментировала публикацию Горбань. Мария поделилась прекрасным настроением с фолловерами, а вместе с тем — энергичным танцем и зеркала и песней. Восхищенные комплименты не заставили себя ждать: «Какая конфетка!», «Стиль на высоте», «Какая вы красотка!», «Такая стильная, красивая, улыбчивая», «Настоящая», «Очень классный стиль», «Лапочка такая тут», «Маша, ты классная!», «Наряд — класс!», «Модница, кокетка».
Фото и видео: Instagram
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