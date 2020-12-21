Марина Юдашкина в полосатом платье с декольте блеснула на борту яхты

Юдашкина позирует на борту белоснежной яхты и в окружении солнечных пейзажей. Навстречу жарким солнечным лучам светская львица вышла в ярком наряде. На ней — легкое макси-платье в контрастную черно-белую полоску. Свободный силуэт и скромная длина компенсированы тонкими бретелями и экстремально глубоким декольте. Дополнили образ стильной островитянки крупные солнцезащитные очки с темными линзами.

Поклонники не жалели комплиментов для супруги знаменитого кутюрье. «Платье изумительное, как и вы», «Вы красотка!», «Мариночка, радостно на тебя смотреть! Отдохнувшая, счастливая», «Вы великолепны! Красивая женщина в красивом платье», «Какие наряды шикарные! Муж модельер — и этим все сказано!», — пишут в комментариях. О других стильных образах Марины Юдашкиной читайте на Passion.ru.