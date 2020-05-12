Марина Газманова показала, как стильно носить тюрбан

Поклонники оценили образ Муравьевой-Газмановой. «Вы похожи на греческую богиню», «Красивая!», «Вы — лучик света и свежего воздуха!», «Марина — просто умница от природы!» — пишут в комментариях. Свежие новости из жизни семьи Марины и Олега Газмановых читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!