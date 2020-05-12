Марина Газманова показала, как стильно носить тюрбан
Фото: Instagram
Супруга Олега Газманова прокомментировала свежую публикацию в своем Instagram: «Доброе утро! P.S. Несколько летних дней провести ярко! Например, закатать тюрбан на голову…». Светская львица поделилась серией из двух селфи, найдя способ стильно носить платки. На одном из них она позирует в ярком тюрбане, совместившем сразу несколько оттенков голубого цвета. На другом же — демонстрирует тюрбан молочно-белого цвета, зарифмованный с вязаным бра.
Поклонники оценили образ Муравьевой-Газмановой. «Вы похожи на греческую богиню», «Красивая!», «Вы — лучик света и свежего воздуха!», «Марина — просто умница от природы!» — пишут в комментариях. Свежие новости из жизни семьи Марины и Олега Газмановых читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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