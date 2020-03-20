Марина Газманова показала, как носить сочные оттенки в новой съемке с подросшей дочерью

Марина Газманова опубликовала бэкстейдж-видео со съемки с 16-летней Марианной. На нем мама с дочкой расслабленно позируют в лаконичных, но при этом эффектных образах. Марина блеснула умением носить акцентные цвета — в ролике она позирует в пальто сочного салатового оттенка и белой блузке. На Марианне — идентичное пальто, но в цвете розовой пудры. Образ девушки выстроен вокруг базовой белой футболки, дерзких кожаных брюк с массивными ботинками.