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Марина Газманова показала, как носить сочные оттенки в новой съемке с подросшей дочерью

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Марина Газманова приняла участие в съемке с подросшей дочерью. 51-летняя супруга известного российского исполнителя показала, как эффектно носить сочные зеленые оттенки, а вместе с тем — поделилась тем, чем занимается в период карантина.

Марина Газманова опубликовала бэкстейдж-видео со съемки с 16-летней Марианной. На нем мама с дочкой расслабленно позируют в лаконичных, но при этом эффектных образах. Марина блеснула умением носить акцентные цвета — в ролике она позирует в пальто сочного салатового оттенка и белой блузке. На Марианне — идентичное пальто, но в цвете розовой пудры. Образ девушки выстроен вокруг базовой белой футболки, дерзких кожаных брюк с массивными ботинками.

Видео: Instagram

В сложившейся ситуации Марина Газманова призывает: «Занимайте мозги, как только переберете все полки, не забывайте про душу — молитва, музыка, любовь!». Фолловеры поддержали звезду теплыми словами и комплиментами. «Два близнеца», «Марина, вы сама женственность, красавица, огонь-женщина, зажигаете!», «Благодарю, Марина, за позитив» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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