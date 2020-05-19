Мама пришла на свадьбу дочери в белом кружевном платье и затмила ее

Для себя невеста предпочла лаконичное силуэтное платье-макси на тонких бретелях и разрезом от бедра. А вот мама затмила невесту, вооружившись кружевом и шелковыми деталями. Женщину ничего не смутило, и она пришла в белом платье. О наряде, который выбрала для свадьбы ее мама, Джейн узнала только в день торжества, сообщает The Sun. Девушка открыла чехол и ужаснулась: «Вы только посмотрите на платье моей мамы! Оно выглядит гораздо более свадебным, чем мое!».