passion.ru

Мама пришла на свадьбу дочери в белом кружевном платье и затмила ее

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Блогер Джейн Лу

Фото: Instagram @thelazyceo

Белое платье — прерогатива невесты, однако, не все могут с этим смириться. Роль главной героини торжества у известной блогера Джейн Лу решила отобрать ее же мама. Возмущением девушка поделилась в своем блоге на платформе TikTok.

Для себя невеста предпочла лаконичное силуэтное платье-макси на тонких бретелях и разрезом от бедра. А вот мама затмила невесту, вооружившись кружевом и шелковыми деталями. Женщину ничего не смутило, и она пришла в белом платье. О наряде, который выбрала для свадьбы ее мама, Джейн узнала только в день торжества, сообщает The Sun. Девушка открыла чехол и ужаснулась: «Вы только посмотрите на платье моей мамы! Оно выглядит гораздо более свадебным, чем мое!».

Мама невесты надела свадебное платье на торжество

Фото: TikTok @thelazyceo

На своей же свадьбе невеста Джейн Лу чувствовала себя как гостья, что также вызвало возмущение у пользователей. «Нет, я бы заставила свою маму пойти и купить другое платье!», «Надо было покрасить ее платье в другой цвет», «Я бы облила его чем-нибудь! А вы добрая дочь», «Когда ты гостья на собственной свадьбе» — писали в комментариях.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!