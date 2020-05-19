Мама пришла на свадьбу дочери в белом кружевном платье и затмила ее
Фото: Instagram @thelazyceo
Для себя невеста предпочла лаконичное силуэтное платье-макси на тонких бретелях и разрезом от бедра. А вот мама затмила невесту, вооружившись кружевом и шелковыми деталями. Женщину ничего не смутило, и она пришла в белом платье. О наряде, который выбрала для свадьбы ее мама, Джейн узнала только в день торжества, сообщает The Sun. Девушка открыла чехол и ужаснулась: «Вы только посмотрите на платье моей мамы! Оно выглядит гораздо более свадебным, чем мое!».
Фото: TikTok @thelazyceo
На своей же свадьбе невеста Джейн Лу чувствовала себя как гостья, что также вызвало возмущение у пользователей. «Нет, я бы заставила свою маму пойти и купить другое платье!», «Надо было покрасить ее платье в другой цвет», «Я бы облила его чем-нибудь! А вы добрая дочь», «Когда ты гостья на собственной свадьбе» — писали в комментариях.
Фото: Instagram
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