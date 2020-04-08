Малиновская заинтриговала Сеть эпатажным образом c хищным принтом: «Опять мусор выносить?»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
На одном из последних снимков в своем Instagram звезда позирует в облегающем боди кислотно-зеленого оттенка с леопардовым принтом. Им же Малиновская и продолжила образ, дополнив его любимыми ботфортами и дерзкой баской, подчеркнувшей стройную талию. Акцентной деталью стали необычные неоновые очки с линзами-буквами, сложившимися в имя «Маша». «Когда у тебя все на лице написано», — прокомментировала пост модель.
Поклонникам эпатажный образ Малиновской пришелся по душе. «Маша, ты бесподобна», «Ты королева! Костюм, формат кадра, цвет — на высоте», «Маша — супер», «Маша, классно выглядишь», «Вы шикарная девушка», «Клевая, сногсшибательная, как всегда — вау!», «Красивая и стильная», «Опять мусор выносить?» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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