Малиновская заинтриговала Сеть эпатажным образом c хищным принтом: «Опять мусор выносить?»

Поклонникам эпатажный образ Малиновской пришелся по душе. «Маша, ты бесподобна», «Ты королева! Костюм, формат кадра, цвет — на высоте», «Маша — супер», «Маша, классно выглядишь», «Вы шикарная девушка», «Клевая, сногсшибательная, как всегда — вау!», «Красивая и стильная», «Опять мусор выносить?» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!