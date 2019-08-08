Маленькое черное платье и переливы золота: Ольга Зуева примерила роскошный образ для новой съемки

Для съемки стилисты выбрали для Ольги лаконичное черное платье по фигуре с длинным рукавом и нескромным декольте. Ничего лишнего – только роскошная линия плеч и шеи, мягкий свет и чувственность.
Фото: Instagram
Подписчики отметили, что Зуева на фото похожа на Пенелопу Крус. «Оля, это просто невероятно и до мурашек красиво!», «Муза, одним словом», «Даниле Козловскому повезло с вами!» – пишут в комментариях.
Фото: Instagram
На фото из этой же серии Ольга позирует в декольтированном платье с золотистой многоярусной юбкой. Корсетный лиф подчеркнул тонкую талию девушки. «58 см на выдохе» – прокомментировала Зуева в тексте поста.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram, Globallook
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