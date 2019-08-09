Маленькое черное платье и лодочки: Елена Темникова порадовала мужа и подписчиков женственным образом

Эффектному образу Темниковой, по всей видимости, был рад не только муж, но и поклонники. «Совсем другая Лена. И как пацан мне тоже нравится!», «Лена, а можно так всегда? Очень красиво», «Вот такая Лена – вспышка!», – восхищаются фолловеры в комментариях.