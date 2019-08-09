Маленькое черное платье и лодочки: Елена Темникова порадовала мужа и подписчиков женственным образом

«Сегодня оделась в девочку. Муж рад», – комментирует певица свой аутфит. На ней – минималистичное черное платье с квадратным вырезом, подчеркивающее фигуру. Женственный look дополнили классические бежевые туфли-слингбэки с деталями черного цвета. Ничего лишнего – гладкое каре, легкий дымчатый макияж и лаконичные серьги в форме английских булавок.
Фото: Instagram
Эффектному образу Темниковой, по всей видимости, был рад не только муж, но и поклонники. «Совсем другая Лена. И как пацан мне тоже нравится!», «Лена, а можно так всегда? Очень красиво», «Вот такая Лена – вспышка!», – восхищаются фолловеры в комментариях.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!