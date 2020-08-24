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Мадонна показала яркий образ с «акварельным» кимоно и нарвалась на критику: «Бабушка!»

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Мадонна

Фото: Globallook

16 августа Мадонна отметила 62-летие, организовав в свою честь приватную вечеринку на Ямайке. О возрасте поп-королевы обычно мало кто вспоминает, но не в этот раз. Певица нарвалась на критику в Сети, и предметом обсуждения стали руки, которые выдали годы и дружбу с пластической хирургией.

На «домашнем» фото в Instagram Мадонна показала яркий образ, выстроенный вокруг халата-кимоно с «акварельным» цветочным принтом в синей гамме. В рифму к нему подобрано эффектное кепи из прозрачной сетки, дополненное прической с заплетенными в две косы волосами. На украшения артистка по традиции была щедра: акцентировали аутфит броские колье и цепи, надетые в несколько ярусов, и брутальные браслеты. Финальный штрих — скромный мейкап, горячо полюбившийся певице — тонкие, едва заметные стрелки и лилово-розовый тон помады.

Мадонна показала яркий образ с кимоно и прозрачным кепи

Фото: Instagram @madonna

Под публикацией развернулось бурной обсуждение. Кого-то из фолловеров беспокоила локация, где сделано фото: «Вы в туалете? Я не осуждаю, тоже люблю работать, сидя в уборной», «Она всегда делает фото в туалете!». Но больше всего внимание привлекла рука звезды: «Ручки-то старенькие!», «Только руки говорят правду», «Бабушка!», «Эти руки не относятся к лицу. Пора принять реальность» — пишут в комментариях. На едкие реплики хейтеров отвечали фанаты: «Выглядите потрясающе!», «Королева красоты не имеет возраста», «Выглядите круче, чем это кимоно», «Шикарный образ».

Фото: Globallook, Instagram @madonna

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