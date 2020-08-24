Мадонна показала яркий образ с «акварельным» кимоно и нарвалась на критику: «Бабушка!»

Под публикацией развернулось бурной обсуждение. Кого-то из фолловеров беспокоила локация, где сделано фото: «Вы в туалете? Я не осуждаю, тоже люблю работать, сидя в уборной», «Она всегда делает фото в туалете!». Но больше всего внимание привлекла рука звезды: «Ручки-то старенькие!», «Только руки говорят правду», «Бабушка!», «Эти руки не относятся к лицу. Пора принять реальность» — пишут в комментариях. На едкие реплики хейтеров отвечали фанаты: «Выглядите потрясающе!», «Королева красоты не имеет возраста», «Выглядите круче, чем это кимоно», «Шикарный образ».