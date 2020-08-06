Любопытный жених увидел платье невесты до свадьбы и побоялся признаться возлюбленной

Молодой человек рассказал на портале Reddit о ситуации, в которую попал по воле случая. Молодожены запланировали церемонию бракосочетания на октябрь, и пандемия коронавируса заметно подкорректировала их планы: пышную свадьбу, которая была в задумке первоначально, пришлось заменить камерной. «Любимая слегка подавлена этими событиями. К тому же, нам пришлось заметно сократить бюджет. Чтобы не расстраивать ее, я предложил не экономить на платье» — рассказывает жених. Невеста заказала платье мечты онлайн, а, получив, спрятала в гардеробе. «У нас столько всего там! Однажды она ушла в магазин, а я хотел найти старый фотоальбом по просьбе мамы. Я случайно зацепил какую-то коробку, она упала и из нее выпало платье. Полностью я не видел его, но вполне точно могу представить фасон» — признается юноша.

Жених сразу же спрятал платье и позвонил маме. Он не хотел признаваться своей второй половинке в случившемся, посчитав, что это разобьет ей сердце — слишком много преград перед церемонией. Пользователи единогласно посоветовали не рассказывать и шуточно напомнили сделать удивленное лицо в день торжества. «Ты же практически не рассмотрел платье и сразу положил его обратно. Пускай это будет сюрприз, не разрушай его», «Подожди до пятой годовщины свадьбы», «Не говори. Ты же не видел, как оно сидит на ней», «В день свадьбы сделай удивленный восторженный вид — пусть она чувствует себя особенной» — пишут в комментариях.