«Лучше поздно, чем никогда»: Валерия в тельняшке и юбке-плиссе устроила ночной шопинг

«Волшебная Валерия, лимонный цвет – просто вау!», «Каждый раз любуюсь вашим стилем в одежде – так красиво и уместно», «Образ – вау! До последней детали!» – восхищаются подписчики аутфитом звезды. Известно, что Валерия не прибегает к помощи стилистов, но при этом всегда удачно сочетает классику, casual и главные новинки сезона. Подробнее о модных экспериментах артистки читайте здесь.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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