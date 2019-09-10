«Лучше поздно, чем никогда»: Валерия в тельняшке и юбке-плиссе устроила ночной шопинг

Звезда поделилась радостным фото в детском магазине. На ней – тельняшка, поверх которой надет черный приталенный блейзер. Строгие контрасты певица разбавила плиссированной юбкой-миди в оттенке сочного лимона и сумкой в тон. С цветовым решением образа рифмуются и массивные браслеты с геометрическими мотивами. В своем Instagram Валерия сообщила: «Мечта детства – закрыться ночью в магазине игрушек – сбылась, но несколько позже, но лучше поздно, чем никогда» (орфография автора сохранена – примечание редакции).
«Волшебная Валерия, лимонный цвет – просто вау!», «Каждый раз любуюсь вашим стилем в одежде – так красиво и уместно», «Образ – вау! До последней детали!» – восхищаются подписчики аутфитом звезды. Известно, что Валерия не прибегает к помощи стилистов, но при этом всегда удачно сочетает классику, casual и главные новинки сезона. Подробнее о модных экспериментах артистки читайте здесь.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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