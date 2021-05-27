Лопырева пришла на показ anastasiAZadorina в ультрамини, а Рудковская — в Chanel
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Вечерние образы гостьи собирали старательно, чтобы соответствовать заявленному total white. Так, Виктория Лопырева сияла в ажурном мини-платье с босоножками Bottega Veneta цвета лайма и кипенно-белой Prada Cleo. Яна Рудковская себе не изменила и появилась на борту яхты в платье Chanel и туфлях-«невидимках» от Amina Muaddi. На вечеринку ровно до 23:00 Яна отпросилась у мужа, оставив «записку» в Instagram.
Поздравить хозяйку вечера пришла Татьяна Михалкова, нарядившись в платье в духе Одри Хепбёрн. Сама же Анастасия Задорина энергично отплясывала в белоснежном мини-платье, балансируя на шпильках головокружительной высоты.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
В главной роли летней капсулы anastasiAZadorina — белый цвет, которому вторит акцентный салатовый, холодный розовый и небесно-голубой. Для жаркого сезона дизайнер выбрала натуральные ткани — лен, шелк, шелковую органзу.
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Фото: пресс-служба
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