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Лопырева пришла на показ anastasiAZadorina в ультрамини, а Рудковская — в Chanel

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Лопырева

Фото: Пресс-служба

26 мая по набережной Тараса Шевченко дружно дефилировали точеные ножки в Jimmy Choo, Bottega Veneta и Amina Muaddi. Повод выгулять наряды — весомый: дизайнер Анастасия Задорина пригласила подруг и любимых клиенток в мини-круиз по Москве-реке. Как только яхта «Баттерфляй» отчалила от берега, началась громкая вечеринка под диджей-сеты Эльдара Хакимова и сильные голоса кавер-группы. За событиями наблюдал и Passion.ru.

Вечерние образы гостьи собирали старательно, чтобы соответствовать заявленному total white. Так, Виктория Лопырева сияла в ажурном мини-платье с босоножками Bottega Veneta цвета лайма и кипенно-белой Prada Cleo. Яна Рудковская себе не изменила и появилась на борту яхты в платье Chanel и туфлях-«невидимках» от Amina Muaddi. На вечеринку ровно до 23:00 Яна отпросилась у мужа, оставив «записку» в Instagram.

Поздравить хозяйку вечера пришла Татьяна Михалкова, нарядившись в платье в духе Одри Хепбёрн. Сама же Анастасия Задорина энергично отплясывала в белоснежном мини-платье, балансируя на шпильках головокружительной высоты.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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anastasiAZadorina Summer 2021

Фото: Пресс-служба

В главной роли летней капсулы anastasiAZadorina — белый цвет, которому вторит акцентный салатовый, холодный розовый и небесно-голубой. Для жаркого сезона дизайнер выбрала натуральные ткани — лен, шелк, шелковую органзу.

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Фото: пресс-служба

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