Лопырева пришла на показ anastasiAZadorina в ультрамини, а Рудковская — в Chanel

Вечерние образы гостьи собирали старательно, чтобы соответствовать заявленному total white. Так, Виктория Лопырева сияла в ажурном мини-платье с босоножками Bottega Veneta цвета лайма и кипенно-белой Prada Cleo. Яна Рудковская себе не изменила и появилась на борту яхты в платье Chanel и туфлях-«невидимках» от Amina Muaddi. На вечеринку ровно до 23:00 Яна отпросилась у мужа, оставив «записку» в Instagram.

Поздравить хозяйку вечера пришла Татьяна Михалкова, нарядившись в платье в духе Одри Хепбёрн. Сама же Анастасия Задорина энергично отплясывала в белоснежном мини-платье, балансируя на шпильках головокружительной высоты.