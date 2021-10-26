passion.ru
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Лобода — в свадебном платье и с дочкой, Нинидзе — в черном макси: как прошел показ Bicholla

25 октября в Петровском путевом дворце состоялся показ грузинского дизайнера Бичоллы Тетрадзе, который поставил эффектную точку в Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Концентрация знаменитых красоток на подиуме зашкаливала (к слову, на front row звездных гостей было не меньше). За событиями наблюдал и Passion.ru.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Лобода

Фото: Пресс-служба

На создание коллекции дизайнера вдохновил сюжет пьесы Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Под живую музыку в исполнении оркестра на подиуме сияли Нино Нинидзе, супруга Моргенштерна Дилара Зинатуллина, певица Ханна, Мария Миногарова и другие известные девушки и друзья бренда Bicholla.

Закрывала показ Светлана Лобода, которая вышла на подиум в роскошном свадебном платье, расшитом объемными цветами и бабочками. Певица приветствовала гостей под марш Мендельсона и бурные овации.

За Светланой наблюдала ее дочь Евангелина, нарядившаяся в бренды с головы до ног: брюки Burberry, сумка — Celine. Поддержать дизайнера и экс-подопечную пришла продюсер Натэлла Крапивина.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Лобода с дочерью

Фото: Пресс-служба

В числе гостей блистала Марина Федункив, которая выбрала total look из кожи и туфли на платформах в духе восьмидесятых. С первого ряда за шоу наблюдал певец Артик, который снимал дефиле своей супруги Рамины. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!

Фото: пресс-служба