Лобода — в свадебном платье и с дочкой, Нинидзе — в черном макси: как прошел показ Bicholla

На создание коллекции дизайнера вдохновил сюжет пьесы Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Под живую музыку в исполнении оркестра на подиуме сияли Нино Нинидзе, супруга Моргенштерна Дилара Зинатуллина, певица Ханна, Мария Миногарова и другие известные девушки и друзья бренда Bicholla.

Закрывала показ Светлана Лобода, которая вышла на подиум в роскошном свадебном платье, расшитом объемными цветами и бабочками. Певица приветствовала гостей под марш Мендельсона и бурные овации.