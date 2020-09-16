Линович в «хищной» юбке, Аскери в чалме и другие звезды на открытии винтажного бутика

Топ-модель Полина Аскери блеснула на мероприятии в ультраярком монохромном образе с брюками-палаццо и свободной рубашкой, в который вписала классические лодочки в тон и стилизованную чалму. Беременная пятым ребенком Евгения Линович сделала ставку на консервативный черный цвет и акцентные детали. Для вечеринки дизайнер выбрала свободный джемпер и юбку с «хищным» леопардовым принтом. Светская львица Инга Берман показала эффектный аутфит с элегантным жакетом, дерзкими кожаными ботфортами и шляпкой-канотье. Стилист Мари Коберидзе преподала мастер-класс по применению oversize, выстроив образ вокруг джинсов, будто позаимствованных у бойфренда, кипенно-белого блейзера и фактурного джемпера.

Гостей приветствовала основательница бренда и эксперт по винтажу Ольга Лефферс, а арт-директор Натали Бродери рассказывала увлекательные истории о диковинках из коллекции бутика. Здесь представлено около десяти тысяч изделий знаменитых модных Домов — Schiaparelli, Christian Dior, Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent, а также знаковые твидовые костюмы Chanel. Жемчужина среди них — тот, что был создан при жизни самой мадам Коко.