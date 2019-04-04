Летучая в образах ведьмы и женщины-вамп представила коллекцию YAKUBoWITCH на MBFW Russia

Вечером 3 апреля Елена Летучая, облаченная в роковые черные наряды, открыла и закрыла показ новой коллекции модного бренда YAKUBoWITCH, прошедший в московском Манеже в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Первым выходом Елены было дефиле в сдержанном черном платье и в оригинальной широкополой шляпе (при этом в одной руке звезда держала метлу ведьмы), а в финале показа она вышла на подиум в блестящем вечернем платье-бюстье, похожем на наряд Джессики Рэббит.