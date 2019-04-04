Летучая в образах ведьмы и женщины-вамп представила коллекцию YAKUBoWITCH на MBFW Russia

Вечером 3 апреля Елена Летучая, облаченная в роковые черные наряды, открыла и закрыла показ новой коллекции модного бренда YAKUBoWITCH, прошедший в московском Манеже в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Первым выходом Елены было дефиле в сдержанном черном платье и в оригинальной широкополой шляпе (при этом в одной руке звезда держала метлу ведьмы), а в финале показа она вышла на подиум в блестящем вечернем платье-бюстье, похожем на наряд Джессики Рэббит.
В первом ряду Летучую и других моделей, в том числе возрастную, встречали аплодисментами такие знаменитости, как Алена Водонаева, Анастасия Меськова, Лина Дембикова, Анетта Орлова и другие.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Видео: Instagram