Лера Кудрявцева в блузке с рукавами-крылышками повторила образ Алсу
Фото: Instagram @leratv
Кудрявцева повторила образ артистки, но детали поменяла местами. В главной роли элегантного наряда выступила эффектная юбка-карадаш ультравысокой посадки из дерзкой кожи цвета неба. Фасон подчеркнул заметно постройневшую фигуру звезды, а оттенок взял на себя роль основного акцента. В тандеме с ней — белоснежная блузка с рукавами-крылышками, дополненная крупными брошами. Финальный штрих — пара классических бежевых лодочек на шпильках.
Фото: Instagram @leratv
Алсу обыграла модную блузку по-другому, замиксовав расслабленный образ на ее основе. В нем она отлично рифмуется с вареными джинсами-бананами в духе восьмидесятых. Скрепил союз широкий кипенно-белый пояс и крупные серьги-кольца.
Фото: Instagram @alsou_a
Повтор остался незамеченным, а фолловеры активно одаривали Леру Кудрявцеву сотнями комплиментов. «Лера — самая красивая телеведущая», «Фигурка отточена и ухожена», «Сама элегантность!», «Прекрасно выглядите», «Как всегда на высоте», «Лера, нельзя же быть такой красивой!», «Что бы вы ни надели — всегда просто шик» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @alsou_a / @leratv
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!