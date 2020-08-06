Лера Кудрявцева в блузке с рукавами-крылышками повторила образ Алсу

Повтор остался незамеченным, а фолловеры активно одаривали Леру Кудрявцеву сотнями комплиментов. «Лера — самая красивая телеведущая», «Фигурка отточена и ухожена», «Сама элегантность!», «Прекрасно выглядите», «Как всегда на высоте», «Лера, нельзя же быть такой красивой!», «Что бы вы ни надели — всегда просто шик» — пишут в комментариях.