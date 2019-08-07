«Леопардовый» комбинезон и принтованная бандана: Хлои Кардашьян продемонстрировала дерзкий образ на прогулке с дочерью

На фото Хлои позирует в леопардовом ромпере по фигуре – его звезда надела в паре с бархатной поясной сумкой и массивными черными кроссовками. Яркий аутфит дополнила бандана с монограммой Christian Dior, трендовые солнцезащитные очки-маска и крупные серьги-кольца до плеч. Кардашьян не побоялась добавить в свой образ цвет, подчеркнув губы красной помадой.
Фото: Instagram
Наряд перекликается с леопардовой повязкой на волосах Тру, дочери Хлои. «Леопард с детенышем» – написала светская львица под фото.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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