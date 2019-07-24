Леопардовый принт и бельевой стиль: Полина Гагарина в легком платье встретила утро в Стокгольме

«Доброе утро из жаркого Стокгольма! Здесь 28! Привезем в Москву лето. Обещаю» – пишет певица в своем аккаунте. Солнечную погоду Гагарина встретила во всеоружии. На ней – леопардовое платье-комбинация длины мидакси – модель, которая успела стать классикой еще в девяностых. Запоминающейся ее сделало не только сходство с будуарным платьем, но и детали – тонкие бретели, V-образный вырез, невесомые ткани. Элегантный образ девушка завершила плетеной сумкой-ведром и очками «кошачий глаз» с зеркальными линзами.