Леопардовый принт и бельевой стиль: Полина Гагарина в легком платье встретила утро в Стокгольме

«Доброе утро из жаркого Стокгольма! Здесь 28! Привезем в Москву лето. Обещаю» – пишет певица в своем аккаунте. Солнечную погоду Гагарина встретила во всеоружии. На ней – леопардовое платье-комбинация длины мидакси – модель, которая успела стать классикой еще в девяностых. Запоминающейся ее сделало не только сходство с будуарным платьем, но и детали – тонкие бретели, V-образный вырез, невесомые ткани. Элегантный образ девушка завершила плетеной сумкой-ведром и очками «кошачий глаз» с зеркальными линзами.
Аутфит с парижским шиком отлично вписался в колорит скандинавского лета. Подписчики активно обсуждали погоду, но и для комплиментов место нашлось. «Очень надеемся, что лето с тобой приедет», «Шикарность фото зашкаливает», «Красивая, как всегда» – восхищаются в комментариях.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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