Леопардовый принт и акцентные детали: Светлана Бондарчук восхитила Сеть смелым образом

На фото Светлана позирует вместе со своим домашним питомцем. Фолловеры отметили, что звезда выглядит роскошно. «Светлана, вы – чудо! Позитивно, оптимистично, вдохновенно и легко!», «Вы – Женщина с большой буквы! А ваши собачки – просто чудо», «Расцвела невероятно – красивая, стильная, уверенная!» – пишут в комментариях.