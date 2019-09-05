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Леопардовый принт и акцентные детали: Светлана Бондарчук восхитила Сеть смелым образом

В новой фотосессии Светлана Бондарчук вышла на центральные улицы Москвы с любимым лабрадудлем Фанни. Для съемки 50-летняя модель выбрала яркий образ на основе хищных принтов.

В своем аутфите Бондарчук совместила максимум акцентных деталей. Основой стало леопардовое платье-футляр с драпировкой на боку – его звезда дополнила широким поясом, декорированным кристаллами. К компании анималистического принта присоединились насыщенные цвета – конфетно-розовая сумка пирамидальной формы и изумрудные туфли-слингбэки на высоком каблуке.

Фото: Instagram

На фото Светлана позирует вместе со своим домашним питомцем. Фолловеры отметили, что звезда выглядит роскошно. «Светлана, вы – чудо! Позитивно, оптимистично, вдохновенно и легко!», «Вы – Женщина с большой буквы! А ваши собачки – просто чудо», «Расцвела невероятно – красивая, стильная, уверенная!» – пишут в комментариях.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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