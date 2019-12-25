«Леопардовый принт! Глубокий вырез!» Светлана Бондарчук рассказала, в чем будет встречать Новый год
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«Леопардовый принт! Блестящие и рваные брюки! Глубокий вырез! Ну что еще надо для -новогоднего настроения? Ваши варианты» – прокомментировала одну из своих последних публикаций Бондарчук.
Светлана позирует в жилетке свободного силуэта, надетой на голое тело. Глубокий V-образный вырез, шелковые лацканы, акцентный леопардовый принт сделали вещь смелой и самодостаточной. «Хищную» деталь модель компенсировала ожерельем из крупного барочного жемчуга. В остальной части аутфита Бондарчук осталась верна своем стилю, надев рваные джинсы-скинни с декором из мерцающих пайеток.
Образ не оставил фолловеров равнодушными. «Вы львица, у вас стать», «Сразили меня своего энергетикой!», «Глубокий вырез как способ поднять настроение я еще не пробовал», «Нужно иметь такую фигуру, как у вас», «Юная», «Ого! Красотка», «Прекрасный драматический стиль для праздника», «Боже, Светлана, как это вас к лицу», «Красивая фантастически» – пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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