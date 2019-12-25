«Леопардовый принт! Глубокий вырез!» Светлана Бондарчук рассказала, в чем будет встречать Новый год

Образ не оставил фолловеров равнодушными. «Вы львица, у вас стать», «Сразили меня своего энергетикой!», «Глубокий вырез как способ поднять настроение я еще не пробовал», «Нужно иметь такую фигуру, как у вас», «Юная», «Ого! Красотка», «Прекрасный драматический стиль для праздника», «Боже, Светлана, как это вас к лицу», «Красивая фантастически» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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