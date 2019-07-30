Легкие ткани и плетеные аксессуары: Елена Перминова продемонстрировала романтичный пляжный образ

Перминова отдыхает с семьей на Ибице, не переставая восхищать фолловеров стильными пляжными образами. На этот раз модель сфокусировалась на деталях: миниатюрное бикини насыщенного оливкового цвета гармонично смотрится с нежной блузкой. В ней — мотивы викторианского стиля с его многочисленными оборками, объемными рукавами с ажурными вставками и воздушными тканями. Главными акцентами романтического образа стали аксессуары. Вместительная плетеная сумка с ручками и декором из кожи, трендовые очки в массивной оправе и широкополая соломенная шляпа с бахромой.